طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض للمرة الأولى في شهر

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي للمرة الأولى خلال شهر في أحدث مؤشر على قوة سوق العمل التي تحافظ على استدامة النمو الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض بمقدار ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 247 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم الثامن من يوليو. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة عدد الطلبات بواقع ألفي طلب عن التقديرات السابقة.

وطلبات إعانة البطالة الآن أدنى من مستوى 300 ألف طلب الذي يرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع 123 على التوالي. وتقترب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل حيث سجل معدل البطالة 4.4%.

يأتي الانخفاض في طلبات إعانة البطالة في أعقاب بيانات أعلنت الأسبوع الماضي وأظهرت أن الاقتصاد خلق 222 ألف فرصة عمل في الشهر الماضي وهي ثاني أعلى زيادة في الوظائف منذ بداية العام الحالي.

وارتفع متوسط 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 2250 طلبا إلى 245 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي.