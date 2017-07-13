قطر.. معدلات التضخم في صعود والعمال يشكون غلاء الغذاء

أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا في معدلات التضخم في قطر خلال يونيو، مع اضطرار الدوحة لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت للكثير من الواردات.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.8% في الشهر الماضي من 0.1% في مايو/أيار.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.7% على أساس شهري في يونيو من العام الحالي.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر يوم الخامس من يونيو، واتهمتها بدعم الإرهاب.

وكان الأكثر تكلفة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية التي كانت تمر عبرها الكثير من واردات منتجات الألبان ومواد البناء.

وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء، إذ زادت تكلفة المشروبات والأغذية 2.4% على أساس سنوي، و2.5% على أساس شهري في يونيو.

وكانت في اتجاه نزولي قبل ذلك، حيث انخفضت 1.9% على أساس سنوي في مايو/أيار.

وفي تقرير بشأن قطر نُشر اليوم، قالت هيومن رايتس ووتش، إن 70 عاملا أجنبيا أجرت معهم مقابلات في أنحاء الدوحة قد شكوا جميعا من زيادة أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة غلق الحدود البرية.

وقفزت تكاليف النقل 8.9% على أساس سنوي في يونيو، في حين انخفضت تكلفة الإسكان والمرافق 2.9% على أساس سنوي.