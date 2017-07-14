يلين: تحقيق النمو المستهدف 3% سيكون صعباً بالمستقبل

قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين اليوم الخميس إنه لأمر "صعب جدا" على الولايات المتحدة أن تحقق نسبة النمو المستهدفة البالغة 3% التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجاءت تصريحات يلين أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ في جلسة استماع ركزت على الإصلاحات التنظيمية ومناقشة تباطؤ الإنتاجية.

وتعهد ترمب برفع معدل النمو السنوي إلى 3% وهو متوسط النمو في معظم السنوات السبعين الماضية.

وقالت يلين أمام اللجنة بمجلس الشيوخ "أعتقد أنه سيكون مذهلاً إذا استطعتم تحقيق ذلك. أظن أنه سيكون أمرا صعبا جدا" ويتطلب مجموعة واسعة من التغييرات مثل الإصلاح الضريبي وتحسين منظومة التعليم بما يعزز إنتاجية العمل.

وشملت شهادة يلين أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ معظم ما تناولته في شهادتها أمام لجنة بمجلس النواب أمس الأربعاء، حين قالت إن مجلس الاحتياطي ماض في خططه بشأن مزيد من الرفع التدريجي لأسعار الفائدة والتقليص البطيء لميزانيته.

وأشارت إلى أن المركزي وافق على بعض التعديلات المقترحة للآلية الحالية المنظمة لقطاع البنوك والتي دافع عنها الجمهوريون في الكونغرس والحكومة مثل تخفيف قاعدة فولكر الصارمة الخاصة بتداول البنوك للأوراق المالية وقصر تطبيق القواعد التنظيمية الأكثر تشددا على المؤسسات الكبرى.

وفي المجمل قالت يلين إن إعادة نمو معدل الإنتاجية السنوية إلى أكثر من 2%، بما يعادل نحو مثلي وتيرة السنوات الأخيرة، ستكون مهمة شاقة.

ونمو الإنتاجية ونمو عدد العاملين من المكونات الرئيسية للنمو الكلي، وكلاهما يتحركان ببطء في الوقت الحالي.