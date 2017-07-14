249 مليار ريال حجم واردات السعودية في 6 أشهر

بلغت واردات السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 249.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات 75.87 مليار ريال خلال الفترة نفسها، في حين تصدرت الصين قائمة الدول استيرادا وتصديرا إلی المملكة.

وقال عيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم مصلحة "الجمارك"، إن قيمة واردات المملكة من نحو 20 دولة فقط بلغت 194 مليار ريال بأوزان 21 مليار كيلو، مشيرا إلى أن أكثر الدول المصدرة إلى المملكة هي الصين وأميركا والإمارات وألمانيا بنحو 100 مليار ريال، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف العيسى أن الصين صدرت إلى المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بـ36 مليار ريال، أما أميركا ثاني أكبر دولة مصدرة فبلغت قيمة صادراتها 35 مليار ريال، بينما بلغت واردات المملكة من الإمارات 15 مليار ريال، ومن ألمانيا 14 مليار ريال، ومن الهند 10 مليارات.

أما من فرنسا فقد بلغت قيمة واردات المملكة تسعة مليارات ريال، بينما من كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا ثمانية مليارات لكل منها، في حين بلغت الواردات من تركيا ستة مليارات ريال، وخمسة مليارات ريال لكل من بريطانيا والبرازيل، وأكثر من أربعة مليارات ريال لكل من إسبانيا ومصر وتايلاند، وثلاثة مليارات ريال لكل من فيتنام وسويسرا وإندونيسيا وبلجيكا. وفيما يتعلق بصادرات المملكة البالغة قيمتها 75.87 مليار ريال خلال النصف الأول، أوضح العيسى أنها جاءت لأوزان 25 مليار كيلو، مشيرا إلى أن صادرات المملكة لنحو 20 دولة فقط بلغت 57 مليار ريال بأوزان 18 مليار كيلو، مبينا أن أكثر الدول التي تم التصدير إليها كانت الصين، تلتها الإمارات ومن ثم الهند وسنغافورة بأكثر من 27 مليار ريال.

وأشار العيسى إلى أن صادرات المملكة إلى الصين أكبر مستورد من المملكة، بلغت قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية 9.9 مليار ريال، بينما بلغت للإمارات ثاني أكبر مستورد من المملكة 9.4، ومن ثم الهند بـخمسة مليارات ريال، وسنغافورة بـأربعة مليارات ريال.

تلا ذلك الكويت وبلجيكا وتركيا وماليزيا والأردن بأكثر من ملياري ريال لكل منها، تلتهم مصر وباكستان والبحرين وأميركا وعمان واليابان وتايوان وتايلاند وإسبانيا وهولندا بمليار ريال لكل منها.

وأوضح أن الصادرات تركزت على المنتجات البترولية البالغ عددها أكثر من 20 سلعة، بقيمة بلغت 48.2 مليار ريال وبأوزان 17 مليار كيلو.

وتنوعت هذه السلع ما بين بولي إيثلين وبولي بروبلين وميثانول واليوريا وألمونيوم وإيثيلين جلايكول ونشادر لا مائي، وإكسيول وبولي كربونات وإيثلين وبوليمرات مركبة الإيثلين.