مصر: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 12% بـ 9 أشهر

قالت وزارة الاستثمار في مصر، اليوم السبت، إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 12 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة مع 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وأضاف بيان الوزارة "ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالي 2016-2017 بنحو 12% ليصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2015-2016".