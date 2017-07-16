الصالح: سحب 94 مليار دولار من الاحتياطي العام بـ3 سنوات

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنس الصالح، أن قيمة المبالغ المالية المسحوبة من الاحتياطي العام بلغت 28.6 مليار دينار خلال 3 سنوات أي ما يعادل 94 مليار دولار.

وأكد الصالح، خلال جلسة لمجلس الامة، أن السحوبات تتم من حساب الاحتياطي العام فقط، وأن قانون احتياطي الأجيال لا يسمح بالسحب منه.

وبيّن الصالح أن إجمالي قيمة السندات التي جرى إصدارها في السوق العالمية لتمويل العجز المالي في 20 مارس الماضي بلغ 8 مليارات دولار أي ما يعادل 2.4 مليار دينار، مؤكدًا أن الكويت لم تصدر أي سندات عالمية قبل ذلك، وفقاً لما ورد في صحيفة "القبس" الكويتية.

وبشأن تصور المالية لقيمة الاقتراض الجديد، أوضح الصالح أنه يجري إعداد استراتيجية الاقتراض للسنة الحالية، وعلى ضوء ذلك يجري تحديد التصور الخاص بحجم الاقتراض للسنوات المالية من 2017 حتى 2020.

وأكد أن الكويت لم تقدم ضمانات لحاملي السندات، بل اعتمد المستثمرون على التصنيف الائتماني للكويت، وحجم صندوقها السيادي عند شراء السندات، فضلاً عن قناعة المستثمرين بخطة الإصلاح الاقتصادي لمواجهة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد أو لمواجهة الانخفاض الحاد بالإيرادات لتراجع أسعار النفط أكثر من 80%.