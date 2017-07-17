الجارحي: الدفعة الـ3 من قرض الصندوق بين ديسمبر ويناير

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين ديسمبر ويناير، وذلك بنحو ملياري دولار.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وقال الجارحي إن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي ستكون بين نوفمبر وديسمبر، على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر ويناير بنحو ملياري الدولار.

ولفت إلى أن "المراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس وأبريل 2018".

وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.