بشرى للسعوديين.. تراجع أسعار 100 سلعة وخدمة بالمملكة

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع أسعار 100 سلعة وخدمة داخل المملكة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بنسب تتراوح بين 0.22% و22% مقارنة مع أسعارها قبل 12 شهراً.

وشمل تراجع الأسعار بالسعودية 51 سلعة غذائية، منها الأرز واللحوم ومختلف الأطعمة، و8 سلع غير غذائية، و4 خدمات من بينها تكاليف الحفلات وإيجار الشقق والمنازل، و7 سلع وسيطة، و30 سلعة من المواد الإنشائية المستخدمة بالبناء.

وتتكون سلّة أسعار المستهلكين التي تقوم الهيئة العامة للإحصاء بمراجعتها بحسابات محايدة دقيقة شهرياً، من 160 سلعة وخدمة، وانخفضت أسعار 100 منها، في حين بقيت أو ارتفعت أسعار السلع والخدمات الـ 60 الأخرى.

ومع بدء تطبيق ضريبة السلع الانتقائية (الضارة وغير الضرورية) تضاعفت أسعار التبغ 100% من 12 ريالاً إلى 24 ريالاً، كما قفزت أسعار المشروبات الغازية بنحو 50% من 1.5 ريال إلى 2.2 ريال.

وبالنسبة للسلع الأكثر استهلاكاً، فقد شملت قائمة الأسعار المتراجعة معظم السلع المستوردة من الخارج مع تراجع سعر الأرز البسمتي الأبيض بنسبة 0.29%، والأرز المزة الهندي بنسبة 0.43%.

وتراجعت أسعار لحوم الأبقار بنسبة 4.37%، والضأن 8.54%، والجمال بنسبة 6.16%، فيما تراجعت أسعار الدجاج الطازج المحلي بمعدل 0.35% والدجاج المجمد المستورد بنسبة 1.34%.

وعلى صعيد المؤشر العام، يواصل المؤشر القياسي للغلاء في السعودية، تراجعه للشهر الخامس على التوالي نتيجة عدة عوامل، منها تراجع بعض أسعار المواد المستوردة، وتراجع أسعار بعض سلع الإنتاج المحلي إلى جانب تشديد الرقابة التجارية على الأسعار وعلى عمليات الغش التجاري.

وانخفض الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية بنسبة 0.7% في مايو 2017 مقارنة مع مايو 2016.