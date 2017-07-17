مصر تصدر شروطا جديدة لدخول القطريين أراضيها من الخميس

وضعت #السلطات_المصرية شروطاً جديدة لدخول القطريين إلى البلاد، اعتباراً من الخميس المقبل، حسب ما أكدته مصادر مصرية لـ"العربية.نت".

وتتضمن الشروط الجديدة حصول #القطريين على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وذلك قبل السفر إلى #مصر.

وقالت المصادر إنه يستثنى من القرار الأزواج والزوجات المتزوجات من مصريين والأبناء والبنات من هذه الزيجات، مضيفةً أنه بالنسبة للطلاب القطريين الدارسين في الجامعات المصرية فسوف يتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 أشهر، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات خلال هذه الفترة.

وذكرت المصادر أنه تم إخطار شركات الطيران بأنه لن يسمح بدخول القطريين، سواء حاملو الجوازات العادية أو الدبلوماسية دون هذه التأشيرة، مع إعادتهم على الطائرات نفسها إلى الوجهة التي جاؤوا منها.