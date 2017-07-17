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نمو الناتج المحلي للصين 6.9% في الربع الثاني

المصدر: العربية.نت
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سجل الاقتصاد الصيني معدل نمو بلغ 6.9% في الربع الثاني من العام، وهو أعلى من التوقعات التي كانت عند 6.8%.

وامتدت البيانات الإيجابية إلى مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي اللذين سجلا قراءة قوية لشهر يونيو.

إلا أن المخاوف من تباطؤ النمو خلال النصف الثاني استمرت في التأثير سلبا على أداء الأسواق وطغى أثرها على أثر البيانات الإيجابية، لا سيما بعدما أظهر اجتماع للحزب الحاكم أن الحكومة الصينية تدرس فرض المزيد من الرقابة والقيود على القطاع المالي والمصرفي والعقاري، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي قبيل تغييرات مقرر اجراءها في قيادات الحزب الحاكم .

كلمات دالّة

#الصين, #الناتج المحلي الإجمالي, #الانتاج الصناعي, #رقابلة على القطاع المالي, #استقرار اقتصادي

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