نمو تحويلات المصريين بالخارج 11.1% في مايو

أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2017 بمعدل 11.1% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016.

وتأتي الزيادة في تحويلات المصريين، كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى مايو 2017 بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أعلن دخول 1.25 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد إلى خزانة البنك اليوم. وأشار إلى أن هذه الشريحة ستدعم احتياطي النقد الأجنبي. وكانت مصر قد استلمت الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.