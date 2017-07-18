نمو الأرباح الفصلية لـ"الإنماء" 19% إلى 488 مليون ريال

أعلن مصرف الإنماء، تسجيل 488 مليون ريال أرباحاً عن الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة بنسبة 19.3% عن الربع المماثل من العام السابق، وزيادة بنسبة 15.9% عن الربع الأول للعام الحالي.

وقال الإنماء في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، اليوم إن الأرباح النصفية للأشهر الستة الأولى، ارتفعت إلى 910 ملايين ريال بنهاية يونيو بنسبة 14%، مقارنة بأرباح 800 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي.

وأرجع المصرف، ارتفاع صافي الدخل في الربع الثاني إلى "ارتفاع إجمالي إيرادات العمليات بنسبة 23%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة في دخل التمويل والاستثمارات إضافة إلى إيرادات تبادل العملات، وفي المقابل انخفضت إيرادات أتعاب الخدمات المصرفية وأرباح الاستثمارات".

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 27%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات انخفاض قيمة التمويل والاستثمارات.

وبلغ إجمالي إيرادات التمويل والاستثمار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 نحو 2,092 مليون ريال مقابل 1,545 مليون ريال في العام الماضي بزيادة قدرها 31%. بلغ إجمالي إيرادات التمويل والاستثمار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 نحو 1,021 مليون ريال مقابل 813 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 26%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 نحو 1,116 مليون ريال مقابل 791 مليون ريال في العام الماضي بزيادة قدرها 41%. بلغ إجمالي الدخل الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م نحو 482 مليون ريال مقابل 413 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 17%.

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 19.5 مليار ريال، مقابل 18.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع 6% مع استبعاد 10 ملايين سهم باعتبارها أسهم خزينة عند احتساب قيمة العائد على السهم.