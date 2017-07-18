"العمل" السعودية ترفض 533 ألف تأشيرة في 365 يوماً

رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منح 533.016 تأشيرة خلال عام 2016، تمثل ما نسبته 62.77% من إجمالي 849.228 طلبا واردا إليها.

وأكدت أنها وافقت على 316.212 طلبا، تمثل 37.24% من إجمالي أعداد الطلبات عبر خدمة الإصدار الآلي للتأشيرات، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي إلى أنها وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال توظيف العمالة العامة مع عدد من وزارات العمل في دول "تركيا، والمكسيك، ومصر، والهند، والمغرب، وكمبوديا"، وأن مدة كافة الاتفاقيات خمس سنوات، إضافة لتوقيعها مذكرات تفاهم مؤقتة مع كل من "الصين، واليابان، وماليزيا".

وجددت وزارة العمل التزامها ببدء تطبيق النسب الجديدة في برنامج "نطاقات" في الـ12 من شهر ذي الحجة القادم.

ونوهت بأن إقرار نسب التوطين المطلوبة من قبل منشآت سوق العمل في برنامج "نطاقات" يأتي في سياق التعامل الفعال مع المتغيرات في سوق العمل المحلي.