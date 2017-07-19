بلومبيرغ: قطر تلجأ لصفقات عسكرية مع أميركا لكسب رضاها

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ عن لجوء #قطر إلى التخطيط لإبرام صفقات بمليارات الدولارات في #الولايات_المتحدة في محاولة من جانبها للتأثير على قرار #واشنطن الداعم لموقف الدول المقاطعة.

وتستثمر قطر أموالا كبيرة في #دول_أوروبية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وفور المقاطعة، سارعت #الدوحة أولا لإبرام صفقة شراء طائرات حربية من الولايات المتحدة، في صفقة بلغت قيمتها 12 مليار دولار، وتشمل شراء 36 طائرة إف 15.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن قطر عن طريق صناديقها السيادية شرعت في خطط لإنفاق مليارات للاستثمار في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا.

وكانت قطر قد رصدت وفق بلومبيرغ، 50 مليار دولار، أنفقت منها 35 مليار دولار في استثمارات أميركية متنوعة قصيرة الأجل.

إنفاق قطر لكل تلك المليارات في الولايات المتحدة على أمل أن تكسب صف واشنطن ولتغيير موقفها، خصوصا بعد وضوح أن موقف ترمب من قطر ودمغها بالراعية للإرهاب، كل ذلك لمقاومة ضغوط جيرانها بالنسبة لدعمها وتمويلها للإرهاب.

ولكن خبراء اقتصاديين بينهم جيسون توفي من إيكومنست كابيتال في لندن توقعوا وفق بلومبيرغ أن ترفض الشركات الأميركية إبرام أي صفقة مع قطر قبل أن يتم حل الأزمة خشية تعريض سمعتها للخطر في المنطقة.