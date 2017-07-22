صندوق أبوظبي يمول مشروع كهرباء بـ66 مليون درهم في غينيا

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن تمويل "مشروع إنشاء مركز التوزيع الوطني للكهرباء في غينيا" بقيمة 66 مليون درهم، ضمن منحة قيمتها 330 مليون درهم خصصتها حكومة أبوظبي ويديرها الصندوق لتمويل مشاريع تنموية متنوعة في غينيا.

ويأتي تمويل المشروع من قبل حكومة أبوظبي بهدف تعزيز إمدادات الطاقة في غينيا لخدمة حولي 10 ملايين شخص من السكان، ولتوفير الطاقة الكهربائية بشكل دائم لكافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في غينيا.

ويشتمل مشروع مركز التوزيع الوطني للكهرباء على إنشاء شبكة ونظام معالجة البيانات "SCADA" والتحكم فى نظام الإدارة والتخطيط وإجراء العمليات في الوقت الحقيقي، ويشمل كذلك إنشاء المبني الرئيسي والمرفقات لغرف التحكم، والمكاتب مع جميع المعدات والأدوات اللازمة، كما يتم توريد وتركيب أجهزة الحاسوب والتواصل من على بعد فى كافة المحطات الرئيسية والفرعية البالغ إجمالي عددها حوالي 24 محطة، مما يتيح الحصول على البيانات اللازمة.