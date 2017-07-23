بالفيديو.. 10 جزر ينصح بشرائها.. كم تتخيل سعرها؟

يفضل البعض الابتعاد عن صخب الحياة والسكن في جزيرة نائية لبعض الوقت، خاصة أولئك القادرين على شراء هذه الجزر، حيث يعتبر امتلاك جزيرة خاصة طموحا يفوق حلم امتلاك بيت خاص لأصحاب الأصفار الستة وما فوقها.

جزيرة مانداليه قد تكون الأرخص ثمنا من بين 10 جزر ينصح بشرائها، قريبة من سواحل ميامي وسعرها 5 ملايين دولار فقط. أجمل ما فيها مساحتها الشاسعة من النخيل، ويأتي مع الجزيرة منزل من 3 غرف وكوخ للضيافة إذا أردت اصطحاب الأسرة والأصدقاء.

نروث سادل كايه قد يكون خيارا آخر بسعر 6 ملايين دولار، فيلتان وكوخان للضيافة ولا مكان للاتصالات أو حتى الكهرباء, وفي جزر آلاباكو في البهاما مكان مناسب لشراء جزيرة بسعر يقل عن 8 ملايين دولار، وهي جزيرة تعيش فيها كائنات بحرية مختلفة ومناسبة للغوص أيضا، جزيرة تاها في المحيط الهادي حيث السكينة والسكن بسعر 8 ملايين دولار، حيث الجمال حين تلتقي الجبال مع المياه.

جزيرة ومنتجع يونغ في الكاريبي وجهة أخرى يرتفع ثمنها إلى 10 ملايين دولار لكنها مزيج بين المنتجعات السياحية والمنازل المخصصة للبيع في جزيرة كوينتيسنشيال الخاصة الواقعة في الساحل الشرقي من أستراليا، يرتفع سعر الجزيرة إلى 12 مليون دولار، حيث لا ضجيج ولا ضرائب ولا معاملات مالية معقدة.

فوتس كايه في الباهاما مكان لأصحاب المليارات، فسعر الجزيرة هناك 16 مليون دولار والأغلى منها جزيرة باليسو التابعة لفرنسا لكنها تقع في الساحل الشرقي من أستراليا، حيث يقدر سعرها بـ53 مليون دولار، وفي المنطقة نفسها حيث آيل ايع كواتري جزيرة بسعر 53 مليون دولار، لكن الأعلى ثمنا على الإطلاق جزيرة بامكنيخ كي في قارة أميركا الشمالية وسعر الجزيرة هناك 95 مليون دولار فقط.