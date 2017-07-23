لماذا تسعى الحكومة المصرية لخفض استهلاك الخبز المدعم؟

كشف تقرير رسمي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف/ يوم لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

وتشير معدلات الاستهلاك اليومي وفقا للتقرير إلى أن استهلاك كل مواطن من الخبز المدعم في القاهرة 2.5 رغيف/ يوم و. 2.2 رغيف/ يوم في مطروح.

وتؤشر نتائج التقرير إلى اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر بـ10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه.

وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100% لتصبح 20 قرشا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة/يوم وفقا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية بإجمالي 120 رغيفا /شهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيها في مقابل 150 رغيفا في الشهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالي 15 جنيها.

جدير بالذكر أن 60 مليون مواطن من بين 81 مليونا يحصلون على دعم الخبز مكونة بطاقاتهم من 4 أفراد ما يعني حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفا مدعما يوميا أو ما يقابلها من النقاط بواقع 3.20 جنيه يوميا.

وتستهلك مصر سنويا نحو 14. 6 مليون طن من القمح بينها 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادا للقمح بما يتبعه من تدبير لاعتمادات غير مسبوقة تستنزف رصيد البلاد من العملة الصعبة.

ويوصي التقرير بضرورة توجيه قيمة النقاط الجديدة بعد مضاعفتها لصرف سلع غذائية من بينها الأرز والمعكرونة باعتبارهما بديلين للخبز يمكن الاعتماد عليهما في تغيير النمط الاستهلاكي الحالي الذي أدى لارتفاع معدل استهلاك المواطن المصري من القمح لـ 180 كيلوغراما / عام في مقابل 85 كيلوغراما /عام متوسط الاستهلاك العالمي من القمح.

ومن المتوقع أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز وتوفيره من خلال 30 ألف مخبز بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يوميا ليباع بـ5 قروش لكل مواطن، وكذا صرف السلع التموينية وفقا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشا عن كل رغيف.