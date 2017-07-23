"ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف السيادي لأبوظبي عند AA

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني على تصنيف أبوظبي السيادي عند AA للمدى الطويل، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لأبوظبي، يدعمها حجم الأصول الكبير لحكومة أبوظبي، والذي يشكل دفاعا يخفف من أثر تقلبات سوق السلع على الاقتصاد.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس توقعاتها بأن اقتصاد أبوظبي سيحافظ على مرونته خلال السنوات الثلاث حتى 2020، وأن احتياطيات الحكومة المالية ستبقى أعلى بكثير من الناتج المحلي، لتفوق الضعفين، رغم بعض نقاط الضعف الهيكلية والمؤسسية.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل الناتج المحلي للفرد خلال العام الحالي واحدا وسبعين ألفا وست مئة دولار، وهي من الأعلى في العالم. وأن يشهد الناتج المحلي الفردي تراجعا بنحو 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بضغط من ارتفاع معدلات الهجرة.