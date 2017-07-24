الخنيفر: صكوك السعودية تسرع وتيرة الإصدارات المستقبلية

قال خبير بأسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الخنيفر، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن خطوة قيام السعودية بباكورة إصداراتها من الصكوك خطوة انتظرتها صناعة المال الإسلامية كثيرا، حيث تعتبر خطوة تقدمية تندرج ضمن خطة وإطار تطوير وزيادة عمق سوق الدين في السعودية، في ظل حقبة الإصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها.

وأضاف الخنيفر أنه لا يوجد سقف محدد لإجمالي قيمة البرنامج، مشيرا إلى أن هذا سيسهل من وتيرة إصدارات الصكوك المستقبلية، كما سيختصر مدة الإصدارات.

وتوقع الخنيفر أن يستند التخصيص إلى العائد، فالبنك الذي يطلب العائد الأقل سيكون الأوفر حظا في الحصول على ما طلبه من الصكوك.

وأوضح أن سيولة المصارف الإسلامية الخمسة في المملكة سوف تزاحم على هذا الإصدار، وهو سوف ينعكس على التسعير، خاصة أن هذه البنوك هي الأشد حاجة لهذا الإصدار من الصكوك، فالبنوك التقليدية لديها خيارات أخرى في سوق السندات، لافتا إلى أن إصدار الصكوك سيكون مقصورا على العائد الثابت، والاستراتيجية التسعيرية مثالية ومطابقة للمعايير العالمية.

وأعلنت السعودية أمس إصدار أول صكوك للسوق المحلية بالريال، حيث جاء الإصدار على 3 شرائح، وسط توقعات بأن تكون قيمته 10 مليارات ريال.

وسيكون للبنوك السعودية مهلة حتى ظهر الغد لتتقدم بطلبات للاكتتاب بشرائح الصكوك الثلاث.

وفيما يتعلق بالتسعير المبدئي لإصدار السعودية من الصكوك سيكون للصكوك لأجل 5 سنوات عند 3%، ولـ7 سنوات عند 3.23%، أما الصكوك لمدة 10 سنوات فستكون عند 3.5% تقريبا.