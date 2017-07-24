مشاريع بلا تكلفة تصنع الثروات في مصر.. ما هي؟

هناك ثلاثة من الأسماء المعروفة في السوق المصري تؤكد أن هناك مشاريع لا تتطلب مبالغ كبيرة، بل يطلق عليها مشاريع الـ "No cost" وهي بداية لمجتمع رجال الأعمال وأصحاب الملايين، وربما نجوم السياسة أيضاً.

ومن بين هذه أفكار المشاريع، تظل عربة الفول وعربة الكبدة وعربة الكشري هي الأفضل بالنسبة لمن يبدأ حياته العملية وليس لديه من المال ما يكفي لأن يبدأ حياته كصاحب محل.

في سوق المطاعم المصري، لا يخفى على أحد محلات "كشري أبو طارق" التي يقصدها كثيرون سواء من داخل مصر أو خارجها، وهو المطعم الذي بدأ صاحبه المدعو "المعلم يوسف" بعربة كشري في منطقة وسط البلد، لتتحول العربة إلى مطعم ضخم بأهم منطقة بالقاهرة خلال بضع سنوات.

وقبل ذلك كان سعر طبق الكشري لا يتجاوز 7 جنيهات في مطعم أبو طارق، لكنه ارتفع في الوقت الحالي ليتراوح بين 5 و20 جنيهاً، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار.

ومن عربة الكشري إلى عربة الفول، والتي تعد إحدى السمات المميزة لمجتمع القاهرة الأكبر في مصر، ولا يوجد منطقة أو شارع إلا وتنتشر به عربات الفول منذ بدايته وحتى نهايته، ويبدأ أصحابها العمل منذ الثانية بعد منتصف الليل وحتى ظهر اليوم الثاني.

ووفقاً لتقديرات أصحاب عربات فول فإن متوسط الدخل يتوقف على المنطقة والموقع، حيث يتراوح عائد العربة الواحدة يومياً ما بين 300 جنيه ويقفز إلى بضعة آلاف من الجنيهات في المناطق الراقية والمهمة، وخاصة بمنطقة وسط القاهرة سواء منطقة التحرير أو رمسيس والدقي والمهندسين.

وحينما تذكر عربة الفول غالباً ما يصاحبها اسم "حمادة شيراتون" وهو مطعم ضخم يقدم الفول والطعمية بمنطقة مصر الجديدة، وكان قبل ذلك مجرد عربة فول في المنطقة تحمل اسم "عربة فول حمادة"، ولكنها تحولت خلال بضع سنوات إلى مطعم يقصده المشاهير والفنانون والسائحون.

وارتفع سعر الطلب الواحد على عربة الفول من نحو جنيهين قبل نحو عدة سنوات إلى ما بين 5 و10 جنيهات في الوقت الحالي، لكن يرتفع سعر الطلب ليقترب من 20 جنيهاً في أحد المطاعم.

أما عربة الكبدة التي تنتشر في شوارع القاهرة وتبدأ عملها من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، فإن السياسي المصري المعروف رجب هلال حميدة بدأ حياته من عربة كبدة، وانتهى إلى صاحب ملايين ورجل سياسة وعضو منتخب بمجلس الشعب المصري.

أيضاً وفي إحدى مناطق القاهرة حيث يبرز اسم مطعم "البرنس" كأحد أهم المطاعم التي تقدم الكبدة، والذي بدأه صاحبه "ناصر البرنس" من خلال عربة كبدة بمنطقة إمبابة بالقاهرة، وانتهى خلال سنوات إلى أن يصبح أحد أهم وأشهر مطاعم الكبدة في القاهرة التي يقصدها المشاهير والفنانون.