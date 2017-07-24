"العمل" السعودية تتجه لتوطين البقالات عبر 20 ألف وظيفة

تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية حاليًا على إصدار قرار بقصر العمل في نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية على السعوديين بنسبة 100%، والذي من المتوقع أن يوفر 20 ألف وظيفة في هذا المجال خلال العام الأول من تطبيقه.

وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة لصحيفة "المدينة" السعودية أنه يجري حاليًا العمل على تفعيل قرار قصر العمل بنشاط العربات المتنقلة بنسبة 100% على السعوديين.

ومن المتوقع أن يوفر توطين نشاط العربات المتنقلة أكثر من 6 آلاف وظيفة.

كما أشارت المصادر إلى أنه يجري العمل على إطلاق مشروعات تشاركية مع الجهات المشرفة على قطاعات لرسم وتنفيذ خطط التوطين المناسبة حسب القطاع والاختصاص بهدف إعداد خطة لتوطين الأنشطة والمهن ذات الأولوية في القطاع، بحيث تكون جاذبة للسعوديين وزيادة نسب التوطين المنتج والمستدام في القطاع.