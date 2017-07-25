لاغارد: مقر صندوق النقد قد ينتقل إلى بكين خلال 10 سنوات

أعلنت كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن مقر الصندوق قد ينتقل من واشنطن إلى بكين خلال عشر سنوات، إذا استمرت نسب النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى بالوتيرة الحالية، لما لذلك من انعكاسات على حقوق التصويت في هيئة الصندوق.

وأوضحت لاغارد أن الصندوق يحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها لتصبح أكبر وأكثر تأثيرا، مؤكدة أنه وبحسب لوائح الصندوق، يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد.

يشار إلى أنه منذ إنشاء صندوق النقد في عام 1945، ظل مقره دائما في الولايات المتحدة التي لديها حاليا حق النقض الفعلي على قرارات الصندوق مع سيطرتها على حصة 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذي.