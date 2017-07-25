"HC" يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر لـ4.4% في 2017

توقع تقرير حديث نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري إلى 4.4% في العام المالي 2017-2018.

وأوضح التقرير الصادر اليوم عن بنك "إتش سي"، أنه رفع تقديرات النمو من نحو 3.5% في وقت سابق من العام الجاري، إلى 4% في العام المالي 2016-2017.

ويتوقع التقرير ارتفاع معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة تقترب من نحو 4.9% مدفوعا بتعافي الاستهلاك الخاص مع اعتدال التضخم وانخفاض معدلات البطالة.

وأشار "إتش سي" إلى أن العجز في الحساب الجاري قد ينخفض إلى 14.3 مليار دولار، بما يعادل نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك خلال العام المالي 2017-2018. ولفت إلى أن التراجع بالحساب الجاري سيصل إلى نحو 12.1 مليار دولار بما يعادل 3.8% من الناتج المحلي بالعام المالي خلال العام المالي 2018-2019.

ويعتمد البنك في تقديراته وتوقعات الحديثة على حدوث تطور في الميزان التجاري للمواد البترولية المصري، وارتفاع الصادرات والتعافي الجزئي في إيرادات السياحة إلى المستويات ما قبل 2011.

وحول معدلات التضخم، توقع التقرير أن يواصل التراجع ليسجل متوسطا يبلغ نحو 24% خلال العام المالي الجاري، إلى جانب انخفاض عجز الموازنة إلى 10% مقابل نحو 11.5% في السنة المالية 2016 - 2017.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم 12% مع انخفاض عجز الموازنة مرة أخرى إلى 8.3% خلال العام المالي المقبل.