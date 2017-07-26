48 % قفزة قوية لصادرات السلع السعودية بالربع الأول

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع حجم الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 48%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، إلى نحو 207 مليارات ريال، مقابل 140 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

أما الصادرات غير البترولية، فنمت بنحو 4%، على اساس سنوي لتسجل نحو 45 مليار ريال، مقابل 43 مليار ريال، في الربع الأول من 2016.

من جهة أخرى، انخفض حجم الواردات بنسبة 12%، خلال الفترة نفسها، حيث بلغ نحو 129 مليار ريال.

وبحسب تقرير الهيئة تتصدر الإمارات والصين والهند وسنغافورة والكويت قائمة الدول التي تُصدرُ إليها السعودية السلع غير البترولية.

وأوضـح التقرير الربعـي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول 2017 ، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية قد سـجلت ارتفاعاً نسبته 5.2% مقارنة بالربع السابق الربع الرابع 2016 والذي سـجلت فيه 196842 مليون ريال، فيما سجلت الصادرات غيـر البترولية انخفاضاً نسبته 4.5% مقارنة بالربع السابق الربع الرابع 2016 والذي سجلت فيه 46964 مليون ريال.

تراجع الواردات

وسـجلت قيمة الواردات انخفاضاً نسبته 0.05% مقارنة بالربع السابق والذي سـجلت فيه 125616 مليون ريال، وبلغت نسبة الصادرات غيـر البترولية للواردات أي تغطية الصادرات غيـر البترولية للواردات 35.7% فـي الربع الأول 2017 مقابل 30.1% لنفس الربع من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق الربع الرابع 2016 والذي سـجلت فيه 37.4%.

ويوضـح التقرير أن 20.4% من الواردات كانت سلعا رأسمالية، و39.3% سلع وسيطة و40.3% من الواردات كانت سلعا للاستهلاك النهائي.

كما يلاحظ أن الارتفاع في قيمة الصادرات غيـر البترولية في الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لارتفاع أهم الأقسام الرئيسية للسلع المصدرة، وفي مقدمتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها والتـي ارتفعت بنسبة 9.8% إلى قيمة 14570 مليون ريال.

كذلك منتجات الصناعات الكيمياوية وما يتصل بها، فقد ارتفعت إلى 13355 مليون ريال مقابل 11361 مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع 1993 مليون ريال بنسبة 17.5%، أيضاً ارتفعت المعادن العادية ومصنوعاتها إلى 3703 ملايين ريال مقابل 3636 مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع 66 مليون ريال بنسبة 1.8%، كما بلغت صادرات المملكة العربية السعودية من معدات النقل وأجزاؤها والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها 6204 ملايين ريال وهو ما يشكل 13.8% من صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية خلال هذه الفترة.

الصناعات الكيمياوية

وعلـى صعيد الواردات فقد انخفضت قيمة واردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 19.3% لتسـجل في الربع الأول 2017 30191 مليون ريال مقابل 37397 مليون ريال في الربع الأول 2016، كما انخفضت قيمة الواردات من معدات النقل وأجزاؤها إلى 20529 مليون ريال مقابل 25377 مليون ريال أي بانخفاض 19.1%، أما قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكيمياوية وما يتصل بها فقد انخفضت بنسبة 4.7% لتسـجل 12638 مليون ريال في الربع الأول 2017، مقابل 13268 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضـح التقرير ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من السلع غيـر البترولية إلى 13248 ألف طن في الربع الأول 2017 مقابل 13103 ألف طن في الربع الأول 2016 أي بارتفاع 1.1%، كما انخفضت كمية الواردات في الربع الأول 2017 إلى 17130 ألف طن مقابل 20561 ألف طن لنفس الربع من العام الماضي بانخفاض 16.7%.

وحول التوزيع الجغرافـي لصادرات المملكة العربية السعودية من السلع غيـر البترولية، أوضـح التقرير أن الصادرات إلى الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، تأتي في مقدمة المجموعات التـي تم التصدير إليها، وقد سـجلت ارتفاعاً بنسبة 32.1% لتسـجل 14246 مليون ريال في الربع الأول 2017 مقابل 10781 مليون ريال في الربع الأول 2016.

وانخفضت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.9% لتسـجل 11934 مليون ريال، أما بقية المجموعات فقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 5.3% لتسجل 18669 مليون ريال.

الصين والإمارات

شكلت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وسنغافورة والكويت أهم خمس دول تم التصدير إليها، حيث شكلت الصادرات لها 41.7% من إجمالي الصادرات غيـر البترولية مقابل 36.6% في الربع الأول 2016.

وشكلت كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان أكبـر خمس دول تم الاستيراد منها، حيث شكلت الواردات السلعية من هذه الدول 45.9% مقابل 46% في الربع الأول 2016.