خطوة سباقة.. مصر تطلق خدمة تأسيس الشركات عبر الإنترنت

أطلقت وزارة الاستثمار المصرية خدمة تأسيس الشركات عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، وهو ما يسهل على المستثمرين هذه العملية ولو أنها ليست إلكترونية بالكامل.

ورغم ضرورة الحضور شخصيا إلى مركز خدمة المستثمرين في المرحلة الأخيرة للتوقيع. ومن المتوقع إدخال بقية خدمات الوزارة إلى البوابة الإلكترونية خلال هذا العام.

أراد مؤسس شركة "Fix HepC " الأسترالية جيمس فريمان أن يستفيدَ من التفوق المصري في مجال معالجة الالتهاب الكبدي الوبائي أو فيروس سي، فجاء إلى مصر ليؤسسَ شركةً بعدما صادفته بعض المتاعب في استخراج الأوراق عن بعد.

فلجأ إلى مركز خدمة المستثمرين الذي أعجبَ بنظامه حيث قدم أوراق التأسيس إلى شباك واحد.

لم يكن يعرفُ فريمان أن وزارة الاستثمار أطلقت خدمة تأسيس الشركات عبر الانترنت الأسبوع الماضي، وهي ما زالت تحتاج للدعاية بعدما تلقت طلبين فقط مقارنة بـ70 طلبا يتلقاه وينهيه مركزُ خدمة المستثمرين يوميا.

ولكن حتى لو قام المستثمر بالتأسيس عبر الانترنت، لا يزال في حاجة إلى الحضور للتوقيع بنفسه، وهي خطوة حتمية في ظل عدم وجود منظومة للتوقيع الإلكتروني في مصر، ولكن شتان الفارقُ بين الشباك الواحد الآن وعند بدايته مطلع الألفية.

هذا التطوير تطلب تدريبا وإعدادا للكوادر الحكومية التي طالما عرف عنها عدمُ الكفاءة والبطء، وهي سمعة ٌيشعر مسؤولو الاستثمار أنه قضوا عليها.

ويطالب المستثمرون بإدخال بقية خدمات الوزارة إلى البوابة الإلكترونية أسوة بخدمة تأسيس الشركات، وهو ما يعد به المسؤولون عن التطوير خلال الربع الرابع من هذا العام.