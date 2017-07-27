طلبات إعانة البطالة بأميركا في أطول موجة هبوط منذ 1970

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة من أدنى مستوى في 3 شهور الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال دون المستوى المرتبط بقوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة زادت 10 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 244 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو.

وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتزيد ألف طلب عن البيانات التي أعلنت من قبل.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الطلبات إلى 241 ألف طلب.

وهذا هو الأسبوع الخامس والعشرين بعد المئة الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل، وهي أطول موجة من نوعها منذ 1970.

وتقترب سوق العمل من حد التوظيف الكامل، مع وصول معدل البطالة إلى 4.4 % .

وظل المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل دون تغيير الأسبوع الماضي ليستقر عند 244 ألف طلب.

ويظهر تقرير طلبات إعانة البطالة اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض 13 ألفا إلى 1.96 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو.

وزاد متوسط 4 أسابيع لما يسمى بالطلبات المستمرة 4750 طلبا إلى 1.96 مليون طلب.