مشروع الفيصلية.. خطوة جديدة لتنويع اقتصاد مكة المكرمة

كشف أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، عن تفاصيل مشروع الفيصلية، الذي يمثل امتدادا للمدينة.

ويبدأ المشروع من حدود مدينة مكة المكرمة، وينتهي في الشاطئ الغربي للمدينة، ليغطي مساحة 2054 كلم مربع.

ويشكل مشروع الفيصلية خطوة نحو تنويع الاقتصاد وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية 2030.

وستتولى هيئة خاصة إدارة المشروع تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إلى جانب مندوب من صندوق الاستثمارات العامة.

ويستهدف المشروع إنتاج 9.5 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية ازدياد الطلب المحلي على الطاقة.

وسيؤمن مشروع الفيصلية السكن الاقتصادي لما لا يقل عن 700 ألف أسرة، وبالتالي تخفيف الضغط السكاني على مكة وجده خلال السنوات الـ25 القادمة، فضلا عن توفير مليون وظيفة جديدة.

وسيضم مشروع الفيصلية مرافق عدة تشمل مركز إدارة يضم جميع الإدارات العامة في المنطقة بما فيها مقر إمارة منطقة مكة المكرمة.

كما سيضم مركزا إسلاميا لجميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية، إضافة إلى مركز أبحاث إسلامي ومراكز للاجتماعات والندوات والمؤتمرات.

أيضا يضم مشروع الفيصلية مساكن وأسواقا ومناطق للترفيه والتعليم والصحة، فضلا عن مرافق للقطاعات الزراعية والصناعية.

وسيتم إنشاء مطار خاص يتبع مطار الملك عبدالعزيز وميناء بحري يتبع ميناء جدة الإسلامي.