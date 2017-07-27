معنويات المستهلكين الألمان عند أعلى مستوى في 16 عاما

قالت مجموعة جيه.أف.كيه لأبحاث السوق اليوم الخميس إن المعنويات المرتفعة بالفعل للمستهلكين الألمان زادت أكثر مع اقتراب شهر أغسطس آب.

وأظهر مسح شمل ألفي ألماني أن معنويات المستهلكين الجيدة واصلت بالفعل الارتفاع أكثر مع اقتراب شهر أغسطس آب، وسجلت 10.8 مقابل 10.6 في يوليو تموز. وهذه القراءة هي الأعلى منذ أكتوبر تشرين الأول 2001 عندما سجلت 11.0 .

وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن تظل القراءة دون تغيير عند 10.6 من الشهر الماضي.

وقال رولف بيركل الباحث في جيه.أف.كيه التي تتخذ من نورمبرغ مقرا في بيان "في رأي المستهلكين ينطلق الاقتصاد الألماني الآن بكل قوته".

وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الدخل تواصل الارتفاع.

وتواصل سوق العمل الألمانية المزدهرة تعزيز الاستهلاك والنمو مع وصول البطالة لمستويات متدنية جديدة شهريا.

وأشار بيركل إلى أن المستهلكين لم يتأثروا على ما يبدو بمخاطر عالمية مثل بدء محادثات انفصال بريطانيا وتهديد فرض رسوم أميركية على الواردات وزيادة توتر العلاقات بين ألمانيا وتركيا.