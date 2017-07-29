تراجع معنويات المستهلكين البريطانيين مع ترقب الأسوأ

أظهر مسح نشرت نتائجه أن معنويات المستهلكين البريطانيين هبطت إلى مستويات كانت سجلتها عقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن الأسوأ ربما يكون قادماً مع اعتقاد الأسر أن الوضع الاقتصادي في مجمله تراجع إلى أدنى مستوى في 4 سنوات.

وهبط المؤشر الذي تصدره شركة جي.إف.كيه لأبحاث السوق إلى -12 في يوليو تموز من -10 في يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى في عام، ويقل قليلا عن متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

ومن المرجح أن تعزز البيانات قناعة مسؤولي بنك إنجلترا المركزي الذين يريدون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير قبل اتخاذ قرار السياسة النقدية يوم الخميس القادم.

وسجل مكون المسح الذي يقيس تقييم الأسر للوضع الاقتصادي على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، وهو مكون استرشادي جيد للبيانات الرسمية بشأن إنفاق الأسر، أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2013.