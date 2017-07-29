موديز تخفض التصنيف الائتماني لكل من البحرين وعمان

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبحرين من (‭Ba2‬) إلى (‭B1‬) وأبقت على النظرة المستقبلية عند سلبية.

كما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من (Baa1) إلى (Baa2) وعدّلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وقالت موديز إنه في غياب إجراءات إضافية نشطة فإنها تتوقع أن البحرين ستواصل تسجيل عجز في الموازنة على مدى الأعوام المقبلة.

وأضافت أنها تتوقع أن يبقى العجز في موازنة البحرين في خانة العشرات في 2017 و2018 وأن ينخفض تدريجيا على مدار السنوات التالية.

وقالت موديز إنها ستنظر في إعادة النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة إذا ظهرت استجابة واضحة ومعقولة في السياسات المالية والاقتصادية.

وقالت موديز إن الدافع الرئيسي إلى خفض التصنيف الائتماني للسلطنة هو أن التقدم في معالجة نقاط الضعف الناتجة عن أسعار النفط الضعيفة محدود بشكل أكبر مما كان متوقعا.

وأضافت أنها ستنظر في إعادة نظرتها المستقبلية للسلطنة إلى مستقرة إذا ظهرت استجابة واضحة في السياسات المالية والاقتصادية.

وقالت موديز أيضا إنها تتوقع أن التزامات عمان لسداد إجمالي ديونها الخارجية ستتجاوز القدر المتاح من احتياطيات النقد الأجنبي بدءا من 2018.