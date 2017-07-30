ما هو الـ GIG ECONOMY ولماذا يغزو مختلف أوجه حياتنا؟

أصبح العمل غير المنتظم وغير المرتبط بعقد تقليدي واقعا جديدا في سوق العمل مع انتشار تطبيقات مثل "أوبر" و "deliveroo".

فبحسب تقرير لشركة الاستشارات "ماكينزي" يعمل 162 مليون شخص في أوروبا والولايات المتحدة في سوق العمل المستقل المعروف بالـ "gig economy " ليمثل هؤلاء ما بين 20 و30% من القوى العاملة.

فعلى سبيل المثال، أسست السيدة فيونا مكلنتوش شركة " Blow LTD" منذ 4 سنوات لتوفير خدمات تجميل سريعة في أي مكان وفي أي وقت، يمكن حجزها من خلال منصة إلكترونية أو تطبيق على الهاتف الذكي.

ويعمل لدى الشركة حالياً 22 موظفا دائما و350 موظفا حرا أو ما يعرف بـ "freelance" يعملون على أساس نظام العمولات ويشكلون جزءا من الـgig economy.

مما لا شك فيه هو أن الخدمات التي تقدمها شركات مثل " blow" وأوبر و "ديليفيرو" مفيدة للمستهلك، ولكن السؤال يكمن في ما إذا كانت هذه الشركات تخلق فرص عمل توفر راتبا عادلا وضمانات وظيفية كافية.

تبين الشركات أن العمل المستقل جذاب للعاملين نظرا لمرونة مواعيد العمل واستقلالية تنفيذ المهام.

ولكن الوظائف المستقلة لا توفر مزايا العمل الدائم من حد أدنى للأجور، أو راتب شهري مضمون، أو إجازات مرضية، أو تأمين صحي.

وهذا ما يصفة الخبراء بـ "المرونة المحدودة" أوOne-sided flexibility بمعنى أن العامل يتحمل عبئا كبيرا لعدم معرفته بتوقيت الطلبية القادمة ولا يمكنه ضمان راتبٍ محدد.

لذا فضلت شركة " laundrapp" ، التي توفر خدمة غسل وكي الملابس عبر تطبيق إلكتروني، تعيين موظفين دائمين.

وبحسب التقديرات يعمل 5 ملايين عامل في "gig economy " في بريطانيا.

بناء عليه، ينصح تقرير حكومي بخلق فئة جديدة من العمل تدعى dependent contractor أو شخص متعاقد يتمتع ببعض الضمانات مثل حد أدنى للأجر وإمكانية التقدم الوظيفي.

من جانبها، رحبت "أوبر" بالمزيد من الوضوح حول فئات التوظيف المختلفة، لافتة إلى أنها أدخلت مزايا جديدة منها تأمين ضد المرض والحوادث، وتعمل حاليا على إدخال نظام للإكرامية الإلكترونية وتعويضات لوقت الانتظار.

ولكن شركة توصيل الوجبات "ديليفيرو" حذرت من أن زيادة القيود في الـgig economy قد تضر النمو في هذا القطاع.

من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى زيادة القوة العاملة المستقلة حول العالم خلال السنوات القادمة مع إقبال عدد أكبر من العاملين على الوظائف غير المنتظمة، لذا يشدد الخبراء على أهمية تحديث قوانين العمل وقوانين حماية الموظفين لتتماشى مع التطورات الجديدة التي يحملها سوق العمل المستقل.