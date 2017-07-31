السعودية تبدأ تطوير قدرات محلية لبرنامج الطاقة الذرية

أكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته الماضية البرنامج الوطني للطاقة الذرية، سيكون دعامة قويةً تُساند توجهات المملكة لتحقيق مُستهدفات رؤية 2030.

وأوضح الفالح، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهدف من البرنامج تعزيز وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، مُشدداً على التزام المملكة واحترامها الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتوجيهات الإرشادية ذات العلاقة بمثل هذه البرامج والمشروعات.

وبين أن مكونات البرنامج هي نتاج أعمال ودراسات، مُستفيضة وشاملة، قامت بها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في الأعوام السبعة الماضية، منوها بالجهود التي قام بها فريق العمل في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وفي مقدمته رئيس المدينة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.

وأكد أن من أهم عناصر المشروع العمل على تطوير الكفاءات الوطنية اللازمة بحيث يكون لدى المملكة قدراتها البشرية التي تحتاجها في مجالات التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه ومعالجته، وفي دورة الوقود النووي، وفي تشغيل وصيانة وتطوير مرافق الطاقة الذرية، وغيرها من الاختصاصات اللازمة لهذا المجال الحيوي.

وبيّن الفالح أنه تم توجيه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالبدء حالا في تنفيذ مكونات المشروع على حسب الخطط التنفيذية المفصلة المعتمدة والمقرّة.