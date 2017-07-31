مبادرة بريطانية لتشجيع رواد الأعمال الشباب بمصر

أطلقت السفارة البريطانية في القاهرة منافسة "هاكاثون" للبحث عن أمهر رواد الأعمال الاجتماعيين في مصر. وتهدف المنافسة، بالشراكة مع Flat6Labs، إلى البحث عن مصريين طموحين يرغبون في تقديم حلول للمشكلات بطريقة جديدة مبتكرة ومألوفة في العمل في الوقت نفسه. وسوف تركز المنافسة على 3 مجالات، هي إعادة التدوير والطاقة والزراعة المستدامة.

وبحسب بيان صحافي تعد هاكاثون منافسة مفتوحة، لفريق مكون من 3-5 أفراد يمكنه التقدم إليها عبر الإنترنت، بحيث يضعون أفكارهم حول كيفية حل مشكلة ما في أي من هذه المجالات الثلاثة، وكيفية تحويل هذا الحل إلى عمل قابل للتطبيق. وسوف تعمل السفارة البريطانية على جمع الفرق العشرة الأوائل، بحيث تدعوهم إلى ورشة عمل من يومين تُقدم لهم فيها الأدوات اللازمة لتنمية أفكارهم وتحويلها إلى أعمال ناجحة، بما في ذلك تعليم مهارات العمل والتدريب عليها. وفي النهاية، يعرضون أفكارهم على لجنة تحكيم، تكرّم الفرق الأولى بالجوائز.

أما Flat6Labs فهي شركة رائدة بالمنطقة تعمل على دعم رواد الأعمال بالأفكار النيرة. فهي تمدهم بالتمويل والتوجيه الاستراتيجي والتدريبات على الأعمال وتقدم دعمًا مباشرًا للشركات الناشئة. وهي تعمل في الوقت الحالي في القاهرة وجدة وأبوظبي وبيروت وتونس، وقد استثمرت منذ عام 2011 في 54 شركة ناشئة مصرية بما فيها شركات Instabug و Tasky و Nafham.

تعد المنافسة جزءًا من مبادرة إلهام مصر التي أطلقتها السفارة البريطانية، والتي تدعم صناع التغيير المصريين الذين يحدثون فارقًا حقيقيًّا في المجتمع.

وقال السفير البريطاني جون كاسن، إن الشغف والحافز الذي يحرك رواد الأعمال المصريين من الشباب لا يستهان بتأثيره في الاقتصاد، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال للشباب تشكل فرصا تقدر بنحو 25 مليار جنيه من الاقتصاد المصري.

من جهته، قال ويلي الأمين، المدير الإداري لشركة Flat6labs في مصر إن الشركة تلتزم بدعم ريادة الأعمال في مصر، إذ إننا نقوم بذلك منذ عام 2011 ونحن ملتزمون بالاستثمار في 100 شركة على مدار السنوات الخمس المقبلة في مصر.