هل تراجعت مصر عن استراتيجية الاكتفاء الذاتي من القمح؟

ظلت مصر لعقود طويلة تحلم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح. واستيقظ هذا الحلم بعد ثورة 2011 حيث بدأت الحكومات المتتالية في وضع خطط طموحة لتحقيق هذا الهدف.

وكانت البداية بزيادة المساحة المزروعة بالمحصول الاستراتيجي في 2013 إلى 3.5 مليون فدان وهو الرقم الأعلى في تاريخ مصر. وتضمنت رؤية مصر 2030 تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بعد نحو 13 عاما.

وللتعرف على أهمية القمح كسلعة استراتيجية، يكفي الإشارة إلى أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم وتستهلك سنوياً نحو 15 مليون طن منها نحو 10 ملايين طن مستوردة ويتم استهلاكها في إنتاج رغيف الخبز المدعوم.

ومن المفترض، وفقاً لبيانات رسمية، أن تنتج المساحة المزروعة من القمح 9 ملايين طن، علماً أن القمح المصري يعد ذا جودة عالية مقارنة بالمستورد.

ونجحت وزارة التموين خلال عام 2016 في إقناع الفلاحين بتوريد القمح للحكومة ووصلت الكميات إلى 5.2 مليون طن وكان الرقم الأعلى في تاريخ مصر. ولكن شهد عام 2016 إقالة وزير التموين خالد حنفي بعد إثارة قضية فساد في توريدات القمح خلال الموسم الماضي.

وليعلن وزير التموين علي مصيلحي فيما بعد في خبر مفاجئ، أن مصر تستهدف استيراد 7 ملايين طن من القمح خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للعام الجاري تتضمن استيراد 6.2 مليون طن قمح من الخارج وأن الوزارة ستستورد 7 ملايين طن لتوفير مليون طن احتياطي قبل بداية موسم القمح المقبل.

وتعاقدت مصر على كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر بما يعادل 20% من المستهدف للسنة المالية 2017-2018، وسط انخفاض التوريد المحلي والذي بلغ نحو 3.4 مليون طن فقط في مقابل نحو 5.2 مليون طن في الموسم الماضي ليبلغ العجز بنحو 1.8 مليون طن.

وهذا يطرح تساؤلا حول تراجع مصر عن خطط الاكتفاء الذاتي من القمح بعد فشلها في جذب الفلاحين لبيع القمح المحلي للحكومة؟

يقول نقيب عام الفلاحين رشدي أبو الوفا إن السبب الرئيسي في مشكلة توريد القمح وانخفاض الإنتاج المحلي تكمن في عدم اهتمام وزارة الزراعة بالمحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح والأرز والقطن والذرة.

ويؤكد أن دعم المزارع والالتزام معه في مواعيد تسليم النقدية، يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتوفير فائض من الإنتاج، مشيراً إلى وجود بعض التجار يقومون بشراء القمح من الفلاح بأسعار أعلى من سعر الحكومة أثناء عملية التوريد مما نتج عنه انخفاض كبير في التوريدات بلغ نحو 300 ألف إردب لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ويرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الحل الأمثل هو تطبيق السياسة التعاقدية للقمح بالشكل الصحيح والتي تبدأ بالتعاقد مع الفلاح منذ زراعته للقمح والتأكد من المساحة المنزرعة بناء على الواقع مع ضرورة الإشراف الكامل على مراحل الزراعة حتى الحصاد والذي يجب فيه تشجيع الحصاد الآلي للقمح مع ضرورة تعميم الصوامع الحديثة التي يمكن مراجعة الكميات المخزنة بها لحظيا مع دقة حركة القمح دخولا وخروجا من وإلى الصومعة.