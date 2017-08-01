ترقب امتيازات للمستثمرين العالميين بمشروع البحر الأحمر

توقع مؤسس مجموعة الطيار للسياحة والسفر ناصر الطيار، أن يجلب مشروع البحر الأحمر، المتضمن تطوير 50 جزيرة بحرية سعودية، امتيازات مهمة ومؤثرة ستجلب المستثمرين العالميين إلى السعودية، من أجل اقتناص الفرص الواعدة في هذا المشروع السياحي الضخم.

ووصف الطيار في مقابلة مع "العربية" مشروع البحر الأحمر، بأنه "ريادي ومميز" مؤكداً أن السياحة تعد مصدر الدخل الأول للعديد من الدول في العالم، وسيكون المشروع عائده كبير جداً على اقتصاد المملكة".

وتحدث عن التجارب السابقة، في السعودية، بمنح المستثمرين الأجانب امتيازات ورخص خاصة تلك التي تعمل في المناطق البعيدة، ومنها تسهيلات في كلفة تأجير الأراضي والمصاريف الحكومية وخيارات التمويل، متوقعاً أن تكون الحكومة الآن في طور دراسة منح الامتيازات اللازمة لهذا المشروع الضخم، الذي يتطلب مشاركة شركات عالمية ذات خبرة في تطوير الجزر الساحلية.

وقال الطيار إن التجارب المحيطة بالمملكة، توفر فرصة لتكوين آليات الامتيازات المحتملة للمستثمرين الأجانب، والذين يتطلعون إلى امتيازات أكثر تنافسية، حيث بات القطاع السياحي، أكبر القطاعات الجاذبة للشركات العالمية، وستوفر التجارب المحيطة بالمملكة فرصة لقياس أثر هذه الامتيازات على المشاريع المستقبلية.

وأشار إلى أهمية تطوير المشاريع السياحية في المملكة، من ناحية مساهمتها بفعالية في تراجع صادرات العملة الصعبة مع تراجع السياحة إلى الخارج، وزيادة دخول العملة الصعبة عند قدوم السائحين الأجانب إلى المملكة، مؤكداً أن المشروع الضخم الذي يتميز بمزايا فريدة، سيكون له تأثير على جميع الأنشطة الاجتماعية والتعليمية في منطقتي الوجه واملج الساحليتين.

وتحدث الطيار عن أهمية المشروع في إتاحة فرص وظائف وتطوير كبير في صناعة السياحة التي تعد أكبر قطاع مشغل للأيدي العاملة المتخصصة، من أبناء الوطن وتساعد في تسويق الحرف المحلية وتسويق المنتجات المحلية والزراعية والصناعية وغيرها مما تمتلكه المملكة من بيئة سياحية تاريخية عريقة، وبنى تحتية متطورة.

وأشار الطيار إلى توافر العديد من عناصر نجاح المشروع على مستوى عالمي، متوقعا أن يحظى المشروع باستقطاب استثمارات أجنبية لتعبئة المساحة الضخمة في أكثر من 50 جزيرة في المملكة التي لديها تجربة واسعة في بناء المدن الصناعية والاقتصادية والآن تشرع في بناء مدن ساحلية سياحية فريدة من نوعها.