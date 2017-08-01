خامس تراجع شهري بمبيعات السيارات الأميركية

قالت شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها واصلت تقليص المبيعات ذات هوامش الأرباح المنخفضة لشركات تأجير السيارات في يوليو/تموز، حيث واجهت جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر صعوبات في كبح هبوط مبيعات التجزئة خلال ذلك الشهر.

ويوليو/تموز هو خامس شهر على التوالي يشهد تراجع الوتيرة السنوية لمبيعات السيارات والشاحنات الخفيفة عن الشهر نفسه من العام الماضي لأسباب من بينها انخفاض مبيعات أساطيل الشركات، حسب ما قال محللون ومسؤولون تنفيذيون في القطاع. وبلغت المبيعات في يوليو/تموز 2016 نحو 17.9 مليون سيارة.

وقالت جنرال موتورز إن المبيعات السنوية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية هبطت إلى نحو 16.9 مليون سيارة في يوليو/تموز.

وتراجعت مبيعات الشركة 15 بالمئة عنها قبل عام إلى 226 ألفا و107 سيارات مع قيام الشركة بخفض المبيعات لشركات التأجير بما يزيد على 80 بالمئة.

وقالت فورد إن مبيعاتها في يوليو/تموز انخفضت 7.5 بالمئة إلى 200 ألف و212 سيارة مع تقليص مبيعات الأساطيل أكثر من 26 بالمئة.

وقال فيات كرايسلر إن مبيعاتها تراجعت عشرة بالمئة إلى 161 ألفا و477 سيارة مع قيامها أيضا بخفض المبيعات إلى شركات التأجير.

ومن بين كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية كانت تويوتا موتور هي الوحيدة التي حققت زيادة على أساس سنوي، حيث ارتفعت مبيعاتها أربعة بالمئة إلى 222 ألفا و57 سيارة. وهبطت مبيعات هوندا موتور واحدا بالمئة إلى 150 ألفا و980 سيارة بينما تراجعت مبيعات نيسان موتور ثلاثة بالمئة إلى 128 ألفا و295 سيارة.