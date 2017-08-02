النفط يعاود الصعود باتجاه 52 دولارا متجاهلا أنباء سلبية

تجاهل النفط مجموعة من الأنباء السلبية، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي استفاد فيه المستثمرون والمتعاملون من الخسائر التي تكبدها الخام في وقت سابق، ودفعوا الأسعار مجددا صوب 52 دولارا للبرميل وأعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجلته هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 51.90 دولار للبرميل، لتصعد من أدنى مستوى لها في الجلسة البالغ 51.18 دولار للبرميل. وبلغ السعر 52.93 دولار يوم الاثنين الماضي وهو أعلى مستوياته منذ أواخر مايو.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 49.17 دولار للبرميل.

وتراجع العقدان كثيرا في الجلسة السابقة بعد أن قالت رويال داتش شل، إن مصفاة بيرنيس التابعة لها والبالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في هولندا ستظل خارج الخدمة في الأسبوعين القادمين على الأقل بعد حريق.

وينتظر المتعاملون صدور البيانات الرسمية للحكومة الأميركية بخصوص مستويات مخزون النفط الخام بعد أن أظهر مسح مستقل الثلاثاء زيادة غير متوقعة بلغت 1.8 مليون برميل.

وبلغ إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 33 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له في 2017 رغم تعهد المنظمة ومنتجين آخرين خارجها بخفض الإنتاج.