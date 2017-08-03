أسعار الأغذية العالمية تقفز 2.3% في يوليو

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية زادت 2.3% في يوليو مقارنة مع الشهر السابق، مسجلة ثالث زيادة شهرية على التوالي بدعم من ارتفاع أسعار غالبية الحبوب.



وسجل مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، متوسطاً بلغ 179.1 نقطة في يوليو وهو أعلى مستوى منذ يناير 2015.



وزادت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية 10.2% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، مدعومة في الأساس بقيود المعروض وتحركات العملات.



وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 1.1% إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2016، متأثرة بزيت النخيل في ظل توقعات جيدة للإنتاج وضعف الطلب العالمي على الواردات.