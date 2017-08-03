السعودية تتجه لخصخصة النقل العام و"سكك الحديد"

كشف رئيس هيئة النقل العام في السعودية رميح الرميح عن توجه لخصخصة مشاريع النقل العام ومشاريع السكك الحديدية في مجالات الإنشاء والصيانة والتشغيل في المملكة، مشيراً إلى أن مشروع ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر عن طريق الرياض "الجسر البري" قيد الدراسة وفي المراحل النهائية.

وقال الرميح، في تصريحات بعد لقائه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، إنه تم عقد ورشة عمل أمس في مدينة تبوك للبدء في تنفيذ دراسة عن خصخصة مشاريع النقل العام، إذ تسعى الهيئة إلى تخصيص هذه المشاريع باعتبارها من النقاط المهمة التي تعمل عليها وزارة النقل وهيئة النقل العام، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

وأضاف أنه سيتم عقد ورشة خلال الشهرين المقبلين تجمع القطاع الخاص المحلي والدولي لدرس تخصيص مشاريع سكك الحديد في مجالات الإنشاء والصيانة والتشغيل، مشيراً إلى أن مشاريع النقل الأخرى مفتوحة للقطاع الخاص.

وبيّن أن هناك مشاريع تخص سكك الحديد، وهي قائمة وتحت التنفيذ، وأخرى تحت التخطيط، مبيناً أن مشروع ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر عن طريق الرياض "الجسر البري" قيد الدراسة وفي المراحل النهائية، إضافة إلى مشاريع للنقل العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام.

وأشار الرميح إلى أن الهيئة تعمل على إتمام دراسة شبكة النقل العام في مدينة تبوك، آملاً بأن تنتهي هذه الدراسة قريباً لتستفيد مدينة تبوك من هذا المشروع المهم.

وفي شأن دور الهيئة وشبكات النقل العام، قال إن الهيئة تعمل على إقامة شبكات النقل داخل المدن، أما خارجها فهناك ربط عن طريق الطرق والطيران والقطارات، مضيفاً أن المملكة قارة، فإذا تم الانتهاء من شبكات النقل العام داخل هذه المدن وربطها بالطرق حينها يتحقق الربط العام في المملكة.