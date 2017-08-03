القطاع الخاص الأميركي يضيف 178 ألف وظيفة في يوليو

أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة 178 ألف وظيفة في يوليو، بما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى إضافة 185 ألف وظيفة.

وجرى تعديل القراءة الأولية لعدد وظائف القطاع الخاص في الشهر السابق، بالرفع بـ 20% إلى 190 ألف وظيفة.

وتأتي بيانات مؤسسة ADP قبل نشر تقرير وزارة العمل الأميركية للوظائف في القطاعات غير الزراعية، المقرر صدوره غداً الجمعة، وهو تقرير أشمل كونه يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بـ 180 ألف وظيفة في يوليو، انخفاضاً من 187 ألفاً في الشهر السابق. ومن المتوقع ارتفاع إجمالي عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 183 ألف وظيفة.

وتشير التوقعات إلى انخفاض معدل البطالة إلى 4.3% من 4.4% في الشهر السابق.