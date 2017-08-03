بريطانيا تتجه لتأسيس كيان للبت في النزاعات التجارية

أظهرت تفاصيل إعلان وظائف نشر على موقع إلكتروني حكومي أن بريطانيا تخطط لتأسيس كيان جديد للتحقيق في حالات التجارة غير العادلة، مثل الإغراق والبت فيها عندما تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي عند الانفصال عن الأخير لكي تدخل في اتفاقيات تجارة خاصة بها مع دول حول العالم. ويجري التعامل مع السياسة التجارية البريطانية حالياً من خلال الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة في إعلان "نحن بحاجة لتطوير نهج المملكة المتحدة تجاه التعامل مع اتهامات المنافسة غير العادلة وبناء القدرة على التحقيق في الشكاوى وإنفاذ القواعد".

وستضم "منظمة التعويضات التجارية البريطانية" نحو 130 موظفاً وستكون جزءا من وزارة التجارة الدولية، وسينص عليها مشروع قانون جديد للتجارة سيرفع للبرلمان في سبتمبر أيلول.

ويتوقع الإعلان بدء عمل المنظمة في موعد أقصاه أكتوبر تشرين الأول 2018.