ارتفاع الاستثمار الأجنبي في مصر 26% لـ8.7 مليار دولار

قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر في بيان اليوم الجمعة إن من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو حزيران الماضي إلى نحو 8.7 مليار دولار مقارنة مع حوالي 6.9 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة تقارب 26%.



ونقل البيان عن الوزيرة قولها إن من المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية المقبلة 2017-2018 إلى أكثر من 10 مليارات دولار.



وكانت مصر قد وقعت العام الماضي اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي وحررت سعر صرف عملتها في مسعى لجذب المستثمرين من جديد بعدما عزفوا عن البلاد عقب انتفاضة 2011.

