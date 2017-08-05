مصر تنفي إلغاء دعم التموين لمن يتجاوز دخله 1500 جنيه

نفت الحكومة المصرية، إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد دخله عن 1500 جنيه، مؤكدة استمرار الدعم وفقاً للنظام المعمول به في الوقت الحالي دون أي تغيير.

كانت وسائل إعلام مصرية قد أشارت في تقارير أمس، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قررت إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد دخله عن 1500 جنيه شهرياً.

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته صباح اليوم السبت، أن 70 مليون مواطن مقيدون على بطاقات التموين يصرفون مستحقاتهم الشهرية بانتظام دون النظر إلى معايير الدخل التي لا تزال قيد البحث من قبل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

وأهابت وزارة التموين بوسائل الإعلام، تحري الدقة وعدم نقل شائعات تتعلق بالأمن الغذائي والاجتماعي.

وأعلنت وزارة التموين نهاية الشهر الماضي وقف دعم الدقيق للمخابز بداية من أغسطس الجاري، لتضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم، موضحة أن قرار تحرير سعر الدقيق لن يؤثر على دعم رغيف العيش، وسوف يستمر سعره المقرر بـ5 قروش للرغيف الواحد، في خطوة تساهم في اقتصار الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل.

وعقب تطبيق زيادات أسعار الوقود الأخيرة، أعلنت الوزارة أنه لن يتم زيادة أسعار الخبز أو السلع المدعمة على البطاقات التموينية، مؤكدة أن الحكومة سوف تتحمل فارق الزيادة في سعر السولار الموجه إلى المخابز الذي يصل إلى 180 قرشاً في اللتر.

واقترحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100% لتصبح 20 قرشاً عن كل رغيف غير مستهلك، مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ 4 أرغفة يومياً، وبإجمالي 120 رغيفاً شهرياً.