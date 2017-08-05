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36 مليون دولار لدعم مشاريع الزراعة بـ 7 محافظات يمنية

المصدر: العربية.نت
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قال مسؤول بالبنك الدولي إن البنك اعتمد مشروعاً بقيمة 36 مليون دولار لمساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج ودعم الأمن الغذائي في 7 محافظات يمنية، وذلك بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم في بيان صحافي، أن المشروع يهدف إلى استعادة الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة ومساعدة الأسر الفقيرة من خلال تحسين الإنتاج الزراعي الذي يؤدّي إلى تحسين مستويات الدخل والتغذية، ويساعد في الوقت ذاته المزارعين على استئناف إنتاج المحاصيل وتربية الماشية لاستعادة مواردهم لكسب الرزق والحصول على دخل لتلبية حاجاتهم الأساسية.

وأوضح المسؤول الدولي أن المشروع سيموّل تحسين إدارة موارد الأراضي والمياه للمجتمعات المحلية، وبناء قدرات مقدّمي الخدمات الرئيسيين مثل البيطريين ومورّدي البذور والمعدّات الزراعية، من أجل تزويد قطاع الزراعة بالدعم الذي يحتاج إليه للصمود في وجه الصدمات.

كلمات دالّة

#اليمن, #البنك, #الدولي, #مشاريع, #الزراعة

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