ارتفاع معدل البطالة في المغرب لـ 9.3% بالربع الثاني

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام إلى 9.3 بالمئة من 9.1 بالمئة رغم الزيادة الكلية للوظائف.

وأضاف قطاع الخدمات 19 ألف وظيفة، والبناء سبعة آلاف، بحسب التقرير، في حين فقدت الصناعة التحويلية أربعة آلاف وظيفة.

وساهم تساقط الأمطار بغزارة في محصول وفير قاد لإضافة 52 ألف وظيفة في قطاع الزراعة. وتسهم الزراعة بنحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف القوى العاملة.

ويعمل كثيرون بشكل غير رسمي في المغرب، ما يجعل من الصعب جمع بيانات يعتمد عليها عن العمالة.

وفي العام الماضي، عانى المغرب والدول الأخرى في شمال إفريفيا من أسوأ موجة جفاف في 30 عاما، وتراجع محصول الحبوب أكثر من 70 بالمئة. وزاد محصول الحبوب في العام الحالي 203 بالمئة عن العام الماضي، بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية.

وعدلت وزارة المالية توقعات النمو لهذا العام صعودا من 4.5 بالمئة إلى 4.8 بالمئة مع تعافي الزراعة من الجفاف. وسجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 1.6 بالمئة في 2016.