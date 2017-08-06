السعودية.. مشاريع للقطاع الخاص بـ 5.6 مليار ريال

طرحت وزارة الزراعة والبيئة والمياه في السعودية نحو 108 مشروعات هذا العام بتكلفة إجمالية بلغت 5.650 مليار ريال، لتوفير خدمات الصرف الصحي بجميع مناطق المملكة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقال المهندس ماجد الرويلي، مدير عام إدارة الصرف الصحي للصحيفة، إن الوزارة من خلال التوسع في تنفيذ مشاريع شبكات ومحطات الصرف الصحي استطاعت تقليص وإغلاق عدد كبير من مرامي الصرف الصحي بهدف التخلص منها.

وأكد أن "الزراعة والبيئة والمياه" أطلقت برنامجا لتنفيذ المحطات المدمجة وتركيب 20 محطة، مبينا أن الوزارة مستمرة في هذا البرنامج، حيث يقدر عدد المشاريع الجاري تنفيذها والمخطط ترسيتها هذا العام أكثر من عشر محطات، كما تدرس الوزارة طرح مثل تلك المحطات مستقبلا للقطاع الخاص للاستثمار في تنفيذها وتشغيلها.

وأفاد بأن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في هذا القطاع، موضحا أن الوزارة أبرمت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من خلال شركة المياه الوطنية في مجال الاستثمار والاستفادة من المياه المعالجة.

وأضاف "هناك مجموعة من المشاريع التي تعمل الآن لإيصال المياه المعالجة لعدد من المشاريع الاستراتيجية في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية".

وأشار إلى أن الوزارة تشغل 94 محطة معالجة تنتشر في جميع مناطق المملكة، ويجري تنفيذ 48 محطة إضافية خلاف مئات المحطات الخاصة التي تشغلها الجهات الحكومية التي تقدم خدمات الإسكان لمنسوبيها والمحطات التي تشغل عن طريق القطاع الخاص.

وأوضح المهندس ماجد الرويلي أن الوزارة تعتزم اليوم إطلاق مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 وبما يحقق أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتهدف الوزارة من خلال المبادرة إلى رفع نسبة تغطية السكان إلى 65 في المئة‏ بحلول عام 2020، ورفعها إلى 90 في المئة‏ بحلول 2030.