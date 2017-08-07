الكويت تقر فرض "القيمة المضافة" والضرائب الانتقائية

وافق مجلس الوزراء في الكويت على مشروع قانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بشأن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون.

وتقضي اتفاقية الضريبة الانتقائية بفرض ضرائب على التبغ ومنتجاته والمشروبات الغازية بنسب تصل إلى 100%، كما تقضي ضريبة القيمة المضافة بتطبيق ضريبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويحتاج هذان المشروعان الى موافقة البرلمان الكويتي لتصبح نافذة، حيث أحالهما مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة للموافقة عليهما.