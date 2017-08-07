انخفاض مفاجئ للإنتاج الصناعي الألماني في يونيو

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا سجل تراجعا مفاجئا لأول مرة هذا العام في يونيو/حزيران، ولكن الإنتاج الكلي في أكبر اقتصاد أوروبي ارتفع 1.8% في الربع الثاني.

ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد، فقد تراجع الإنتاج الصناعي 1.1% خلال شهر يونيو/حزيران بعدما نما 1.2% في مايو/أيار. وكانت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز تسجيل نمو 0.2%.

وجاء الهبوط نتيجة ضعف في قطاع البناء وتراجع إنتاج السلع الوسيطة والاستهلاكية والرأسمالية.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة، أن الطلب المحلي القوي رفع الطلبيات الصناعية إلى مثلي التوقعات في يونيو/حزيران.