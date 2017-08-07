لماذا تثير وزيرات الحكومة المصرية حفيظة الرجال؟

قليلا ما كانت تلجأ الحكومات المصرية المختلفة إلى تعيين امرأة كوزيرة، وكانت العادة تجرى على توليها مهام وزارات غير حيوية وملفات لا تعد ذات أهمية كبيرة. فمنذ عام 1962 ومع تولي أول امرأة مهام وزارة وعلى مدار 55 عاما شهدت مصر 26 وزيرة، منهن 7 وزيرات للتأمينات والشؤون الاجتماعية والتي يطلق عليها حاليا التضامن الاجتماعي، وهناك وزارة البيئة ووزارة البحث العلمي والتعاون الدولي والقوى العاملة، ومرة واحدة وزيرة للاقتصاد، ومرة واحدة وزيرة للصحة، ومرة واحدة أيضا وزيرة للتجارة.

وكانت الفكرة العامة عن المرأة على مدار سنوات طويلة أن وجودها ليس أساسيا وإنما لمجرد وجود تمثيل للمرأة في أي حكومة لمواجهة دعوات المساواة والرد على جمعيات حقوق المرأة.

وقد ظل تمثيل المرأة في الحكومات المصرية مثار سخط المنظمات النسائية في مصر على الرغم من وصول عدد الوزيرات إلى 5 من بين 31 وزيرا في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب من فبراير 2014 وحتى سبتمبر 2015، ولكن عاد الرقم لينخفض مجددا في عهد حكومة شريف إسماعيل إلى 4 وزيرات فقط.

ورغم أن تمثيل المرأة في حكومة شريف إسماعيل وصل إلى 4 وزيرات فقط إلا أن الصورة مختلفة تماما عن السنوات التي سبقت هذه الحكومة، فالمرأة في هذه الوزارة تتولى ملفات هامة وثقيلة، وتمكنت من تحقيق تطور ملحوظ فيها، ونالت ثقة المجتمع بل والأغرب أنها أثارت حفيظة غيرها من الوزراء الرجال ربما لمقارنة الفرص والمنجزات.

وتضم حكومة شريف إسماعيل الحالية الدكتورة سحر نصر، وتتولى وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة للهجرة وشؤون العاملين بالخارج، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التي تتولى ملفا هاما جدا حاليا، وهو الدعم النقدي للأسر الفقيرة، إضافة إلى الـتأمينات الاجتماعية.

وزيرات حكومة شريف إسماعيل تمكنّ من تحقيق نجاح ملحوظ في عملهن، بل واكتسبن شعبية كبيرة في الشارع، خاصة الدكتورة سحر نصر التي خاضت معركة كبيرة داخل البرلمان وبين وزراء الحكومة لتمرير قانون الاستثمار الجديد، كما تبذل مجهودا كبيرا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسفيرة نبيلة مكرم التي تمكنت من بناء جسر للتواصل بين المصريين في الخارج وبلادهم عبر الكثير من الخدمات، وكذلك وزيرة التضامن الاجتماعي في وضع سياسات للفقراء للتخفيف من وطأة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

لكن يبدو أن الوزراء الرجال لا يعجبهم الأمر وتتواتر الأنباء عن عدم التوافق بينهم وبين الوزيرات، فهل تنجح المرأة أخيرا في إثبات قدراتها ويمكن أن تصبح رئيسة للوزراء للمرة الأولى في تاريخ مصر.

يقول هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن وزيرات حكومة شريف إسماعيل تمكنّ من إثبات قدرة المرأة على العمل الجاد والإنجاز، مشيرا إلى أن هذه النماذج ستثبت للمجتمع المصري أنه يمكن الاعتماد على المرأة في كثير من الملفات الصعبة. وتوقع توفيق أن نشهد خلال سنوات قليلة امرأة رئيسة حكومة في مصر للمرة الأولى في تاريخها.