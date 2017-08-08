السعودية تحظر استيراد 7 منتجات من دول عدة.. والسبب؟

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استيراد سبعة منتجات من دول عدة، بسبب ارتفاع نسبة المبيدات فيها.

وأكدت الوزارة في بيان لها التزامها بالتأكد من سلامة الأغذية الطازجة المنتجة محلياً والمستورد منها. وقالت إنها تواصل متابعة سلامة الأغذية الطازجة عبر التوعية والإرشاد للمزارعين، من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المرشدون الزراعيون والمختصون بالصحة وسلامة المنتجات النباتية، للمزارع وإرشادهم لكيفية الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية وكيفية التخلص من عبواتها الفارغة حفاظاً على البيئة.

ولفتت إلى أن هناك 13 لجنة تتولى الرقابة على المزارع في الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، إضافة إلى الرقابة على محال بيع المبيدات الزراعية وتطبيق نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأضافت: "شكلت الوزارة خلال الشهرين الماضيين لجنة عليا لسلامة الأغذية مهمتها تسريع إجراءات الكشف والضبط، إضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية ومتابعة اللجان الميدانية، ومراقبة جميع المنتجات الزراعية الطازجة الواردة إلى المملكة عبر 28 محجراً، وأخذ عينات عشوائية للمنتجات، وعند ثبوت وجود متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح به دولياً، فإن الوزارة تتخذ إجراءات عدة تصل إلى حظر المنتج".